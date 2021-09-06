Переможниця 11-го сезону шоу "Холостяк" Анна Богдан показала свої екстремальні розваги з Михайлом Заливако

Як відомо, після проекту харківський бізнесмен і його обраниця вирішили продовжити свої стосунки і в реальному житті. Зараз вони живуть разом і регулярно демонструють в соцмережах спільне проведення часу.

Як пише Politeka.net, цього разу пара вирушила відпочивати в Карпати. У своєму Instagram Богдан показала, як вони з Заливако проводили час на природі. Закохані вирішили, що простого милування мальовничими пейзажами для них мало, і додали в свій відпочинок трохи екстриму.

"Зараз нам хочеться невеликого екстриму, тому ми в роздумах: на чому ж нам покататися? На зіплайні або на ролер-костер?",- вимовляє на відео Анна.

Зрештою вони з Михайлом вибрали другий варіант, і прокотилися по натягнутому прямо серед лісу тросу з крутими поворотами.

"Кайф же, емоції зашкалюють", - прокоментувала відео з їх розвагами Богдан.

Однак, на цьому пара не зупинилася. Так, Анна і Михайло вирішили повторити момент з «Холостяка», і вирушили на роуп-джампінг.

"Ми зробили це. За традицією знову стрибаємо разом", - написала Богдан.

Нагадаємо, Анна Богдан похвалилася, як її балує «Холостяк» Заливако.

Як повідомляла Politeka, Анна Богдан з "Холостяка" в обіймах Заливако розкрила секрет їхньої історії кохання.

Також Politeka писала, що "холостяк" Заливако потрапив у неприємності під час відпочинку з Ганною Богдан.