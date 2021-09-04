Для урочистого дня Марина обрала неймовірну сукню
Переможниця п'ятого сезону реаліті "Холостяк" Марина Кіщук вийшла заміж. Весілля відбулося 2 вересня в Одесі. Обранцем дівчини став програміст Олег Івонін, якого вона все життя шукала.
Відповідні кадри вона опублікувала на особистій сторінці в Instagram.
"Господи, це був найчарівніший день мого життя. Я так вдячна всім, хто став частиною мого щастя. Пишу цей пост і плачу від щастя", - написала Марина під постом в мережі.
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Марина Кіщук і Олег Івонін познайомилися півроку тому на острові Балі, а побралися вони в червні цього року в Дубаї. Весілля відбулося в Одесі в розкішному ресторані, який був прикрашений біло-блакитними квітами.
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Для урочистого дня Марина обрала білосніжну сукню з пишною спідницею, декольте і спущеними плечима. Волосся красуні зібрані в елегантну зачіску, яка відмінно підкреслила її тендітні плечі і витончений вигин спини. Доповнювали розкішний образ сережки. Вона виглядає в ньому, немов ангел.
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