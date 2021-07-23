Украинский телеканал "СТБ" с марта 2011 года снял 11 сезонов популярного реалити-шоу "Холостяк", а в октябре 2020 года появился спин-офф мужской версии " Холостячка"

Как пишет портал "Хвиля", за все сезоны популярного телешоу лишь две пары счастливы вместе.

Стоит сказать, что впервые проект, где парень под прицелом телекамер выбирает среди многих девушек свою единственную, вышел в Америке. "The Bachelor" стартовал в 2002 году и стал правообладателем шоу во многих странах мира, сейчас в США снимают 24 сезон. Однако, украинский "Холостяк" - единственный проект, где участници не знают за чье сердце будут бороться. Продюсеры не афишируют имя главного героя, чтобы девушки приходили точно за любовью, а не за популярностью.

Так, герой первого сезона "Холостяка" хореограф Максим Чмерковский и его избранница Александра Шульгина разорвали отношения после завершения съемок шоу. Мужчина уехал в США и женился, имеет сына. Шульгина занимается блогерством и пока не замужем.

Фрэнсис Романов и Елена Ряснова со второго сезона "Холостяка" хоть и поженились после шоу, однако их союз скоро распался. Романов переехал в Великобританию, а Елена вышла замуж и родила дочь.

От героя третьего сезона пластического хирурга Андрея Искорнева забеременела другая финалистка сезона, Яна, хотя победу мужчина отдал Анне Козырь. На пост-шоу сообщили, что у Яны случился выкидыш, а Анна прекратила отношения с Андреем.

Герой "Холостяка-4" Константин Евтушенко встречался с победительницей сезона Анной Селюковой всего несколько месяцев. Позже он взял в жены спортсменку Наталью Добрынскую, с которой имеет троих детей.

Отношения героя "Холостяк-5" футболиста Сергея Мельника и его избранницы Марины Кищук также долго не длились. Сейчас девушка замужем, а мужчина все еще без пары.

Победительница "Холостяка-6" Елена Лесик уже 6 лет замужем, а бизнесмен Иракли Макацария встречается с 19-летней моделью. По словам Макацарии, разница в возрасте его с девушкой не волнует, ведь главное, что обоим хорошо вместе. По словам бывшего холостяка, он очень любит свою пассию.

Дмитрий Черкасов и Лидия Немченко расстались еще до показа финального эпизода шоу "Холостяк-7". Мужчина женат и имеет двух сыновей, девушка не замужем.

Победительница "Холостяка-8" Иванна Гончарук также недавно вышла замуж, а герой шоу артист Роджен Анус до сих пор находится в поиске избранницы. Мужем 21-летней Иванки из Луцка стал Павел Забокрицкий. Пара отгуляла свою свадьбу 18 июля в городе Сигнаги, Грузия. Известно, что празднование устроили в формате двойной свадьбы: вместе с Иванной и Павлом поженились также их близкие друзья.

Пара до сих пор вместе, ведущий Никита Добрынин и Даша Квиткова из "Холостяка-9". Они поженились в 2020 году, а в июле этого года у них родился первенец Лев. Заметим, что теле- и радиоведущий принял решение о партнерских родах. По словам мужчины, это был замечательный опыт и он ни о чем не жалеет. Главный редактор мужского журнала XXL отметил, что не стоит беспокоиться о том, что после совместных родов вы потеряете интерес к женщине. Ваша задача принимать роды непосредственно, а всяко поддерживать жену.

Герой "Холостяка-10", авиапилот Макс Михайлюк развелся с Дарьей Ульяновой, и женился на модели Дарье Хлыстун, воспитывающей ребенка. Ульянова пока не замужем.

Предприниматель Михаил Заливако и модель Анна Богдан с последнего сезона "Холостяка" пока вместе. Они часто ездят в путешествия и делятся своими фото в социальных сетях. Заметим, что Анна была замужем за экс-руководителем Офиса президента Владимира Зеленского Андреем Богданом, который также работал в Администрации главы государства.

До прошлой недели вместе также были актриса Ксения Мишина и сценарист студии "Квартал 95" Александр Эллерт – участники первого сезона "Холостячка". 17 июля девушка объявила о разрыве. Заметим, что фанаты пары не верят в то, что Мишина и Эллерт разошлись.

Заметим, что сейчас продолжаются съемки реалити-шоу "Холостячка-2". На этот раз спутиника жизни искать известная певица, крымчанка Злата Огневич. Звезда объяснила, как решилась искать любви под прицелами камер. Мол, из-за плотного графика Злата просто не успевает ходить на свидания и искренне верит, что «Холостячка» - это ее шанс.

Ранее Politeka писала, что "Холостяк" Заливако в компании Анны Богдан откровенно высказался об отношениях: "Был пацан и нет пацана".

Напомним, что "Холостяк" Добрынин показал эксклюзивные кадры с Цветочной во время родов: "Я первым увидел нашего Льва".

А еще Politeka сообщала, что Анна Богдан из "Холостяка" рассказала о переломном моменте в жизни: "И колечко на пальце...".