Український бізнесмен Михайло Заливако, який знявся в шоу "Холостяк-11", поділився досвідом своїх стосунків

Незважаючи на те, що Михайла часто критикують за вибір другої половинки – переможницю «Холостяка» Ганну Богдан, сама пара цілком щаслива і відмовляється приймати критику про себе. Зате вони із задоволенням розповідають про те, як отримати ідеальні відносини.

Цього разу висловився сам Михайло, згадавши досвід минулих відносин, які вийшли токсичними або односторонніми:

"У деяких моїх відносини було як би так сказати... 😅 Ну от ніби ти постійно повинен бути зі своєю другою половинкою, ну якщо звичайно ти не на роботі, хоча і такі приколи мені теж залітали 🤣

Я думаю хлопці мене зрозуміють, є такі пари, коли з'являється дівчинка і потім хоба! Був пацан і немає пацана🤣 ось я якось був таким, який пропав року на два. Ні друзі, нічого, тільки робота. Упевнений,що і дамочки такі ж бувають😀» - висловився Михайло.

Він зазначив, що завжди знав: таке є і може бути, коли у відносинах є свобода і повітря так би мовити. Коли займаєшся чимось окремим від неї/нього і тобі "не прилітає нічого з-за спини".

Також Міахіл розповів про секрет успішного спілкування-кожному треба робити щось по-окремо.

"Тому як сидячи один на проти одного і заглядаючи в рот ... думаю "це вразка" і це швидко набридає. Я не агітую, що треба тільки засипати і посипатися разом, а потім весь день хизуватися як два аксакала🤣 все повинно бути в міру».

За словами Заливако, зараз у нього все так як я і хотів.

"Анна більше мене переживає за моїх друзів і тих з ким я можу не зустрітися. Це при тому, що поки нам не можна було гуляти разом через проект, ми 3 місяці сиділи вдома. Коротше, мій висновок-це завжди бути відповідальним учасником. Коли ви головою і серцем розумієте, і відчуваєте один одного без зайвих слів» - зробив висновок екс-учасник «Холостяка».

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