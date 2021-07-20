Гуморист з "Квартал 95", переможець шоу "Холостячка", Олександр Еллерт, показав, де зараз проводить час

Днями "холостячка" і актриса Ксенія Мішина повідомила про розставання з коханим, Олександром Еллертом, передавати Politeka.net. Зірка написала - до неї прийшло розуміння, що "людина більше не повинна мати ніякого відношення до мого життя".

Це новина приголомшила всіх шанувальників пари. Користувачі Мережі стали гадати, що сталося.

Відомо, Мішина з подругами зараз проводить час у Криму, звідки родом. Примітно, що Еллерт зараз також знаходиться в Криму. Гуморист опублікував фото і відео в сторіс, поставивши геолокацію Ай-Петрі.

На новому фото Олександр посміхається, розкинувши руки.

"ту бі контінуєд🧩", - написав комік.

За 10 годин публікація зібрала майже 40 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі Мережі висловлювали свою підтримку Олександру, у зв'язку з розставанням.

"Саша, у тебе все буде в житті прекрасно, удачі тобі і любові", "Саша ти щирий, відкритий, чуттєвий, розумний, креативний, з прекрасним почуттям гумору, вмієш любити. У тебе все буде чудово!", "Ти супер, незалежно від того з тобою Ксюша чи ні", "вона без тебе не цікава)", - написали користувачі Мережі.

Раніше Politeka писала, що кинутий "холостячкою" Мішиною Еллерт поїхав з України і звернувся за допомогою

Нагадаємо, що "холостячка" Мішина ошелешила жорсткою заявою про розрив з Еллертом

А ще Politeka повідомляла, що "холостячка" Мішина в купальнику роздражнила апетит знімком посеред басейну