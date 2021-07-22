Відомий ведучий шоу "Холостяк" Григорій Решетник поділився одкровенням

Григорій Решетняк є популярним українським ведучим. Як відомо, Григорій також став новим ведучим проєкту "Україна має талант". Про це повідомляє Politeka.net.

Григорій часто ділиться подіями зі свого життя в соціальних мережах. Цього разу телеведучий поділився яскравою фотографією. На знімку чоловік в бордовому піджаку, надітим на білу сорочку, темно-синіх брюках, і в той же колір взуття.

"Сьогодні у мене, неначе, день народження - стільки Ваших привітань і теплих слів підтримки.



Дякую дуже Вам за те, що любите та поважаєте - для мене це дуже цінно, це те, що надихає та мотивує!



Хочу аби Ви також вірили в себе, свої сили та здібності, та пам‘ятали, що життя справедливе і мрії таки здійснюються.



З любов‘ю, Ваш Гріша", - відверто зізнався телеведучий.

Шанувальники привітали Григорія за участю в новому проєкті і засипали безліччю компліментів: "Григорій, ви єдиний кращий україномовний телеведучий на українському телебаченні", "Поважаю вас, ще раз вітаю", "Ви кращий ведучий, чоловік, батько. Вітаю вас!", "Ви молодець!", "Супер, ви просто прекрасна людина".

Раніше повідомлялося, ведучий "Холостяка" Решетник з дружиною розслабилися на вулиці в халатах: "І нехай весь світ почекає"

Також, ведучий "Холостяка" Решетник здивував нарядом не по сезону, в мережі не стрималися: "Не жарко?»

Нагадаємо, ведучий "Холостяка" Решетник зворушив спогадами з дитинства: "Я з 7-го класу марив..."











