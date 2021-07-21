Колишній "Холостяк" Микита Добринін поділився враженнями від партнерських пологів з дружиною Дашею квітковою

Як повідомляє Politeka.net, відомий телеведучий, блогер і шоумен Микита Добринін і його дружина Даша Квіткова днями став батьками – у пари народився син Лев. Щасливі батьки не стали приховувати від шанувальників таку радісну подію і показували в соцмережі Instagram не тільки вагітність дівчини, але і пологи, а також самого новонародженого сина.

А цього разу Микита поділився трепетними чорно-білими кадрами з дружиною в пологовому будинку, в підписі до яких поділився своїм досвідом партнерських пологів. На знімках Даша лежить, мабуть, перед самими пологами, а турботливий чоловік не відходить ні на крок, заглядаючи в очі і чіпаючи живіт.

У підписі до публікації Добринін написав: "Скажу відразу, я ні секунди не шкодував про свій вибір. Мені навіть складно уявити, що могло бути інакше. Це новий досвід і новий щабель в наших з Дашею відносинах, які стають міцнішими не по днях, а по годинах. Я зважився на це. Що знайшов? Я першим побачив нашого Лева. Я відчув нереальні і непередавані емоції. Я плакав від щастя і радості".

Нагадаємо, "Холостяк" Добринін зворушив кадром з новонародженим сином: "Копія тато".

Як повідомляла Politeka, Добринін з "Холостяка" розповів як "народжував" разом з дружиною: "Стояти за дверима – не для мене".

Також Politeka писала, що Дружина "Холостяка" Добриніна зізналася, що медпрацівники сказали про її дитину: "Дивувалися, як багато він...".