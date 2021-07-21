Дружина колишнього учасника проекту "Холостяк" Микити Добриніна, Даша Квіткова, здивувала новим фото після народження дитини

Як передавала Politeka.net, у Микити Добриніна, екс-учасника програми "Холостяк" і його дружини Даші Квіткової народився син.

На своїй сторінці в Instagram дівчина поділилася фотографією через 9 днів після пологів. На знімку Даша потрясла своєю зовнішністю.

"9 днів, як я мама

216 годин, як ми батьки.



Що я відчуваю? Неймовірна наснага і любов



Кожен день я встаю і сама дивуюся від куди у мене беруться сили.

Кожен день мені хочеться бути краще. Добрішими, спокійніше, гармонійніше.



Це найкрутіший університет саморозвитку і внутрішнього зростання", написала дружина "Холостяка".

У коментарях шанувальники залишили безліч приємних слів із захопленням і підтримкою: "Те почуття коли дивишся на Квіткову і сама готова народити ще п'ятьох", "Ви відмінний приклад як потрібно готуватися до вагітності та пологів і насолоджуватися", "Красива молода мама", "Як прекрасно що є такий чудовий приклад батьків".

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