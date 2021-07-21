Дружина колишнього учасника проекту "Холостяк" Микити Добриніна, Даша Квіткова, здивувала новим фото після народження дитини
Як передавала Politeka.net, у Микити Добриніна, екс-учасника програми "Холостяк" і його дружини Даші Квіткової народився син.
На своїй сторінці в Instagram дівчина поділилася фотографією через 9 днів після пологів. На знімку Даша потрясла своєю зовнішністю.
"9 днів, як я мама
216 годин, як ми батьки.
Що я відчуваю? Неймовірна наснага і любов
Кожен день я встаю і сама дивуюся від куди у мене беруться сили.
Кожен день мені хочеться бути краще. Добрішими, спокійніше, гармонійніше.
Це найкрутіший університет саморозвитку і внутрішнього зростання", написала дружина "Холостяка".
Кондратюк різко пройшовся по Лорак, яка зібралася з концертом в Україну: "Я взагалі не поважаю таких людей"
Через прорив греблі затопило ціле місто, кількість жертв потопу в метро зростає: кадри руйнувань в Китаї
Полякова в костюмі з одних блискіток розлютила українців своїм виступом: "Одне і те ж десять років!"
Солістка Go_A зізналася, що її об'єднує з Måneskin: "Тепер справа за..."
Полякова стиснула корсетом розкішні форми, напросившись на компліменти: навіть Лоліта в захваті
У коментарях шанувальники залишили безліч приємних слів із захопленням і підтримкою: "Те почуття коли дивишся на Квіткову і сама готова народити ще п'ятьох", "Ви відмінний приклад як потрібно готуватися до вагітності та пологів і насолоджуватися", "Красива молода мама", "Як прекрасно що є такий чудовий приклад батьків".
Нагадаємо, Добринін з "Холостяка" кардинально змінив своє життя після народження сина: "Відчув, як..."
Politeka повідомляла, вагітна дружина "Холостяка" Добриніна, виїхавши з України, показала другого чоловіка у своєму житті: фото без фільтрів
Також, вагітна дружина "Холостяка" Добриніна у всьому білому вразила видом на прогулянці в Києві: "Ніби всередині все..."