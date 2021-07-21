Блогерша Анна Богдан, переможниця "Холостяка" з Михайлом Заливако, показала себе і розповіла про свій найважливіший крок

Як пише Politeka.net, Анна стала відома серед українців після шоу "Холостяк". Там красуня перемогла, завоювавши серце головного героя Михайла Заливако. Зараз пара будує відносини і ділиться з фанатами найцікавішими моментами.

На фото Анна обіймала Михайла, а в руках тримала домашнього улюбленця - кота.

"Сьогодні на мене нахлинули дуже сильні емоції і спогади.

Саме минулого літа я зробила крок, який повністю змінив моє життя.

Можливо ви вже здогадалися про що я?

Саме минулого літа я подала анкету на участь у проекті «Холостяк». І в той момент, я навіть не уявляла глобальність наслідків цього, спочатку маленькому дії, яке набрало таких глобальних оборотів.

До цього я не брала участь у жодному реаліті-шоу.

Скажу чесно, заповнила анкету і забула

І в один день, сидячи на роботі, мені подзвонила редактор. Від несподіванки у мене навіть дар мови пропав.

Потім було цілих 5 (!!!(якщо вам буде цікаво про те, як це все відбувалося, то напишу окремий пост)", - написала Анна.

Фанати поставили понад 17 тисяч лайків і написали коментарі:

"Ви такі гармонійні і красиві, тягнуся з вас", "і колечко на пальці", "2 пара з "Холостяка", яка має продовження", "щастя вам, любові і гармонії".

Нагадаємо, "Холостяк" Заливако показав свою "пристрасть" з Ганною Богдан у присутності друга

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