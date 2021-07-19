Переможниця шоу "Холостяк-8" з українським співаком Рожденом Анусі Іванна Гончарук вийшла заміж

Як пише Politeka.net, обранцем 21-річної Іванки з Луцька став Павло Забокрицький. Пара відгуляла своє весілля 18 липня у місті Сігнагі, Грузія.

Відомо, що святкування влаштували в форматі подвійного весілля: разом з Іванною і Павлом одружилися також їхні близькі друзі.

У себе на сторінці в Instagram наречена опублікувала романтичне відео з новоспеченим чоловіком, яке підписала просто "18.07.2021".

Одружувалася Іванна Гончарук (Забокрицька) у білій сукні з відкритою спиною, а її чоловік Павло в літньому костюмі з шортами.

Фанати дівчини поставили понад 14 тисяч лайків та привітали пару в коментарях.

"Іванка, Ви нереальні", "Щастя та любові на довгії літа ❤️❤️❤️", "Вітаю вас💘💍 Щастя вам😍 та коханнячкааа❤️❤️❤️", "Вітаююю!❤️ Ви такі классні!🤘🙌😊", "Вітаю вас😍 Будьте підтримкою один для одного❤️ Нехай кожен прожитий день дарує щасливі миті проведенні разом 🥰🌷", - вітають пару користувачі мережі.

Раніше Politeka писала, що переможниця Холостяк-8 Іванна Гончарук відверто розповіла, що залишилося за кадром.

Нагадаємо, що "Холостяк" Михайлюк зіграв таємне весілля, з'явилися кадри: наречений в шортах і наречена в міні.

А ще Politeka повідомляла, що Цимбалюк з "Кріпосної" і "Танців з зірками" таємно одружився, обраниця не стримала почуттів: "Щаслива".