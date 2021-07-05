Переможниця шоу "Холостяк" з Михайлом Заливако Ганна Богдан розповіла про плани на майбутнє

Як пише Politeka.net, Анна Богдан є переможницею шоу "Холостяк" з Михайлом Заливако. Пара зараз разом і продовжує будувати відносини. Не так давно дівчина неоднозначно відповіла на питання, чи вагітна вона:

"Особисто вам даю відповідь, якщо так це турбує. Не знаю, де ви чули про можливу вагітність, але навіть якщо це і так - я не зобов'язана відразу це виносити на публіку".

Тепер красуня вирішила в сторісах Instagram відповісти на ще одне питання: "Ань, яка наступна країна за планом?".

"Летимо в серпні в Грецію", - написала лаконічно Анна.

"Були там?",- запитала Богдан і запропонувала вибрати між "так" і "ні".

Також красуня додала ролик, на якому все пояснила голосом:

"Наступна країна, яку ми хочемо відвідати разом - це Греція. У Грецію летимо в серпні, хочемо відвідати Афіни, поїздити по екскурсіях".

Нагадаємо, Заливако з "Холостяка" показав, що витворяв з коханою Богдан

А ще Politeka писала, що обранець Анни Богдан "Холостяк" Заливако подружився з майбутньою тещею

Також Politeka повідомляла, що обраницю "Холостяка" Ганну Богдан підкосила депресія після розлучення



