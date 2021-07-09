Головний герой 10-го сезону шоу» Холостяк " Макс Михайлюк таємно одружився на моделі Даші Хлистун, яка зовсім недавно народила йому первістка

Пара познайомилася майже відразу після фіналу «Холостяка», і їхні стосунки розвивалися дуже швидко. Закохані майже відразу з'їхалися і встигли завести дитину. Судячи з усього, Макс і Даша вирішили, що тепер готові і на наступний крок. При цьому про своє весілля вони не розповідали заздалегідь: про церемонію одруження стало відомо з соцмереж, повідомляє Politeka.net.

Так, кадрами з весілля поділилася у себе в Instagram Даша Хлистун. Судячи з них, пара не стала влаштовувати торжества, а просто розписалася в повсякденних нарядах. Так, на відео сама Хлистун одягнена в коротке біле плаття, а Михайлюк – В джинсові шорти і білу футболку. Крім самих закоханих на відео можна побачити і їх новонароджену дочку Аріану.

З підпису до відео можна дізнатися, що пара одружилася 8 липня.

Також знімком пари поділилася ведуча їх церемонії Юлія Кряжева, яка повідомила, що «одружила Холостяка».

"Констатую факт: дуже класна, ніжна, красива пара!",- написала вона.

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