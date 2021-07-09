Главный герой 10-го сезона шоу «Холостяк» Макс Михайлюк тайно женился на модели Даше Хлистун, которая совсем недавно родила ему первенца

Пара познакомилась почти сразу после финала «Холостяка», и их отношения развивались очень быстро. Влюбленные почти сразу съехались и успели завести ребенка. Судя по всему, Макс и Даша решили, что теперь готовы и на следующий шаг. При этом о своей свадьбе они не рассказывали заранее: о церемонии бракосочетания стало известно из соцсетей, сообщает Politeka.net.

Так, кадрами со свадьбы поделилась у себя в Инстаграм Даша Хлистун. Судя по ним, пара не стала устраивать торжества, а просто расписалась в повседневных нарядах. Так, на видео сама Хлистун одета в короткое белое платье, а Михайлюк – в джинсовые шорты и белую футболку. Помимо самих влюбленных на видео можно увидеть и их новорожденную дочку Ариану.

Из подписи к видео можно узнать, что пара поженилась 8 июля.

Также снимком пары поделилась ведущая их церемонии Юлия Кряжева, которая сообщила, что «поженила Холостяка».

«Констатирую факт: очень классная, нежная, красивая пара!», - написала она.

Напомним, жена "Холостяка" Михайлюка в платье с разрезом огорошила признанием.

Как сообщала Politeka, жена "Холостяка" Михайлюка показала, какой была до родов и не сдержала эмоций.

Также Politeka писала, что жена "Холостяка" Михайлюка огорошила фигурой через 2 месяца после родов.