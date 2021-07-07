Известная украинская модель Даша Хлыстун, жена "Холостяка" Макса Михайлюка, показала себя в новом образе
Как пишет Politeka.net, Даша Хлыстун является популярной украинской моделью, которая стала ангелом Victoria's Secret. Девушка замужем за Максом Михайлюком и уже родила дочь. Красотка не забывает и об Инстаграм, в котором не только радует интересными образами, но и отвечает на вопросы фанатов.
На первом фото девушка позировала в спортивном костюме перед зеркалом. Красотка в руке держала бутылку с водой, а второй рукой снимала себя.
"Сколько сейчас у вас килограмм, я никак не могу похудеть", - написала фанатка.
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"Нет дома весов. Но пару лишних килограмм есть. И надо подтянуть все", - ответила Даша.
"Как познакомилась с мужем?)", - спросил второй фанат.
"У меня нет мужа", - удивила ответом Хлыстун.
Также красотка добавила фото в платье с разрезами эффектным декольте.
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