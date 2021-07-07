Известная украинская модель Даша Хлыстун, жена "Холостяка" Макса Михайлюка, показала себя в новом образе

Как пишет Politeka.net, Даша Хлыстун является популярной украинской моделью, которая стала ангелом Victoria's Secret. Девушка замужем за Максом Михайлюком и уже родила дочь. Красотка не забывает и об Инстаграм, в котором не только радует интересными образами, но и отвечает на вопросы фанатов.

На первом фото девушка позировала в спортивном костюме перед зеркалом. Красотка в руке держала бутылку с водой, а второй рукой снимала себя.

"Сколько сейчас у вас килограмм, я никак не могу похудеть", - написала фанатка.

"Нет дома весов. Но пару лишних килограмм есть. И надо подтянуть все", - ответила Даша.

"Как познакомилась с мужем?)", - спросил второй фанат.

"У меня нет мужа", - удивила ответом Хлыстун.

Также красотка добавила фото в платье с разрезами эффектным декольте.

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