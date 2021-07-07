Знаменитий український актор Тарас Цимбалюк таємно одружився на своїй давній коханій
Щасливою новиною поділилася на своїй сторінці в Instagram новоявлена дружина актора Тіна Цимбалюк. Про це повідомляє Politeka.net.
Цимбалюк і Тіна Антоненко (дівоче прізвище) зустрічалися вже три роки, а зовсім недавно вирішили узаконити свої стосунки. При цьому пара вирішила не робити зі свого весілля публічну подію, і справила її тихо.
"Вийшла заміж за кращого хлопця на світі. 03.07.2021-рівно 3 роки нашим відносинам і відтепер день нашого одруження відзначили в колі найближчих і рідних, далеко від світського Києва", - написала Тіна.
Вона також зворушливо звернулася до свого чоловіка.
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"Мій коханий, щаслива бути твоєю дружиною. Великого плавання нашому кораблю під назвою "сім'я"!",- щиро написала дівчина.
У свою чергу, Цимбалюк в коментарі назвав її своєю "улюбленою дівчинкою".
На фото, опублікованому Тіною, вони з актором сидять за столом з видом на ліс. На них красуються халати з написами «Містер Цимбалюк» і «Місіс Цимбалюк».
Зазначимо, що 31-річний Тарас Цимбалюк відомий українцям, як зірка таких популярних серіалів, як: «Кріпосна» і «Спіймати Кайдаша». Він також брав участь у шоу»Танці з зірками".
Нагадаємо, роздягнений Цимбалюк з "Кріпосної" вразив українок рельєфами.
Як повідомляла Politeka, роздягнений Цимбалюк з "Кріпосної" блиснув рельєфами перед дзеркалом у ванній.
Також Politeka писала, що роздягнений Цимбалюк з "Кріпосної" показав рельєфну фігуру перед дзеркалом.