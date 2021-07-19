Победительница шоу "Холостяк-8" с украинским певцом Рожденом Ануси Иванна Гончарук вышла замуж

Как пишет Politeka.net, избранником 21-летней Иванки из Луцка стал Павел Забокрицкий. Пара отгуляла свою свадьбу 18 июля в городе Сигнаги, Грузия.

Известно, что празднование устроили в формате двойной свадьбы: вместе с Иванной и Павлом поженились также их близкие друзья.

У себя на странице в Instagram невеста опубликовала романтическое видео с новоиспеченным мужем, которое подписала просто "18.07.2021".

Выходила замуж Иванна Гончарук (Забокрицька) в белом платье с открытой спиной, а ее муж Павел в летнем костюме с шортами.

Фанаты девушки поставили более 14 тысяч лайков и поздравили пару в комментариях.

"Иванка, Вы нереальные", "Счастья и любви на долгие лета ❤️❤️❤️", "Поздравляю вас💘💍 Счастья вам😍 и коханнячкааа❤️❤️❤️", "Вітаююю!❤️ Вы такие классные!"Поздравляю вас, Будьте поддержкой друг для друга, пусть каждый прожитый день дарит счастливые мгновения вместе с вами", - поздравляют пару пользователи сети.

Ранее Politeka писала, что победительница Холостяк 8 Иванна Гончарук откровенно рассказала, что осталось за кадром.

Напомним, что "Холостяк Михайлюк сыграл тайную свадьбу, появились кадры: жених в шортах и невеста в мини.

А еще Politeka сообщала, что Цимбалюк из" крепостной "и" Танцев со звездами "тайно женился, избранница не сдержала чувств:" счастлива".