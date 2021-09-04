Для торжественного дня Марина выбрала невероятное платье
Победительница пятого сезона реалити "Холостяк" Марина Кищук вышла замуж. Свадьба состоялась 2 сентября в Одессе. Избранником девушки стал программист Олег Ивонин, которого она всю жизнь искала.
Соответствующие кадры она опубликовала на личной странице в Instagram.
"Господи, это был самый волшебный день моей жизни. Я так благодарна всем, кто стал частью моего счастья. Пишу этот пост и плачу от счастья", - написала Марина под постом в сети.
Полякова сделала новое заявление относительно скандала с Меладзе: "Бейте в морду"
Могилевская подогрела слухи о романе с известным миллионером: поцеловал и нежно держал за руку
Яркая Фея из нового сезона шоу "Маска" заставила украинцев теряться в догадках: "Это Кухар или..."
Мишина пришла на линейку к сыну в микро-топе и показала животик, Эллерт не смолчал: "Позор"
Андре Тан показал украинкам, что будет в моде этой осенью: "На пике популярности"
Марина Кищук и Олег Ивонин познакомились полгода назад на острове Бали, а обручились они в июне этого года в Дубае. Свадьба состоялась в Одессе в роскошном ресторане, который был украшен бело-голубыми цветами.
Свои клятвы и признания в любви, молодые произнесли на фоне моря, где стояла сверкающая арка.
Для торжественного дня Марина выбрала белоснежное платье с пышной юбкой, декольте и спущенными плечами. Волосы красавицы собраны в элегантную прическу, которая отлично подчеркнула ее хрупкие плечи и изящный изгиб спины. Дополняли роскошный образ серьги. Она выглядит в нем, словно ангел.
Напомним, "Холостяки" Добрынин, Заливако, Мишина: как сложилась судьба победителей популярного шоу.
Как Politeka писала, Кухар устроила горячие танцы с "Холостяком", пока муж отвернулся.
Также Politeka рассказывала, отвергнутая "Холостяком" Заливако Юля "Зайка" честно рассказала о жизни после шоу.