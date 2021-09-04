Для торжественного дня Марина выбрала невероятное платье

Победительница пятого сезона реалити "Холостяк" Марина Кищук вышла замуж. Свадьба состоялась 2 сентября в Одессе. Избранником девушки стал программист Олег Ивонин, которого она всю жизнь искала.

Соответствующие кадры она опубликовала на личной странице в Instagram.

"Господи, это был самый волшебный день моей жизни. Я так благодарна всем, кто стал частью моего счастья. Пишу этот пост и плачу от счастья", - написала Марина под постом в сети.

Марина Кищук и Олег Ивонин познакомились полгода назад на острове Бали, а обручились они в июне этого года в Дубае. Свадьба состоялась в Одессе в роскошном ресторане, который был украшен бело-голубыми цветами.

Свои клятвы и признания в любви, молодые произнесли на фоне моря, где стояла сверкающая арка.

Для торжественного дня Марина выбрала белоснежное платье с пышной юбкой, декольте и спущенными плечами. Волосы красавицы собраны в элегантную прическу, которая отлично подчеркнула ее хрупкие плечи и изящный изгиб спины. Дополняли роскошный образ серьги. Она выглядит в нем, словно ангел.



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