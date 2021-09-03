Переможниця 5-го сезону шоу "Холостяк" Марина Кіщук вийшла заміж

Як передає Politeka.net, Марина Кіщук відома як переможниця 5-го сезону шоу "Холостяк", де головним героєм був Сергій Мельник. Як відомо, раніше Сергій на шоу "Танці з зірками" розповів про те, що зробив неправильний вибір у фіналі, і всі ці роки любив іншу учасницю проєкту.

Цього разу стало відомо, що Марина Кіщук вийшла заміж. Дівчина опублікувала відео з весілля на своїй сторінці в Instagram. Її обранцем виявився Олег Івонін, він є програмістом з Google. Пара познайомилася в лютому цього року.

"Господи, це був самий чарівний день мого життя 🙏



Я так вдячна всім, хто став частиною мого щастя ❤️", - написала Марина.

Раніше переможниця "Холостяка" повідомила, що обранець зробив їй пропозицію через 4 місяці знайомства: "Рівно 4 місяці тому ми зустрілися, щоб більше ніколи не розлучатися ❤️



Я все життя тебе чекала, любов моя, Олег Івонін".

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