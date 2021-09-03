Победительница 5-го сезона шоу "Холостяк" Марина Кищук вышла замуж

Как передает Politeka.net, Марина Кищук известна как победительница 5-го сезона шоу "Холостяк", где главным героем был Сергей Мельник. Как известно, ранее Сергей на шоу "Танці з зірками" рассказал о том, что сделал неправильный выбор в финале, и все эти годы любил другую участницу проекта.

На этот раз стало известно, что Марина Кищук вышла замуж. Девушка опубликовала видео со свадьбы на своей странице в Инстаграм. Её избранником оказался Олег Ивонин, он является программистом из Google. Пара познакомилась в феврале этого года.

"Господи, это был самый волшебный день моей жизни 🙏



Я так благодарна всем, кто стал частью моего счастья ❤️", - написала Марина.

Ранее победительница "Холостяка" сообщила, что избранник сделал ей предложение спустя 4 месяца знакомства: "Ровно 4 месяца назад мы встретились, чтобы больше никогда не расставаться ❤️



Я всю жизнь тебя ждала, любовь моя, Олег Ивонин".

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