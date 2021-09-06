Победительница 5-го сезона реалити-шоу"Холостяк" Марина Кищук опубликовала нежное видео

Как пишет Politeka.net, Марина Кищук стала избранницей футболиста Сергея Мельника в 5 сезоне реалити-шоу "Холостяк". Однако отношения пары долго не длились. Недавно стало известно, что Марина Кищук вышла замуж за программиста Google Олега Ивонина, с которым познакомилась в феврале этого года на острове Бали. Пара обручилась в Дубае, а свадебная церемония состоялась 2 сентября в роскошном ресторане в Одессе.

О свадьбе Кищук рассказала в своем Instagram. Она написала, что это был самый счастливый день ее жизни и она невероятно счастлива.

Также Кищук показала поклонникам нежное видео со своим мужем в стиле love stories. Ролик сняли на одном из пляжей у моря, Марина с Олегом показали настоящую любовь и нежность.

Поклонникам понравилось видео, они написали много комментариев и пожелали Марине семейного счастья.

"Поздровляю вас!!! Очень красиво 😍😍😍 желаю,чтобы вы всегда смотрели друг на друга такими влюбленными глазами❤️❤️❤️", " Маришенька, какие вы красивые, какая красивая ваша любовь ❤️❤️❤️🙏", "ооочень романтично !!! И красиво! 😍❤️ Неистощаемой Любви Вам!!! ❤️❤️", "Это безумно красиво, тепло и искренне, счастья вам❤️", "Очень гармоничная пара! Счастья и долгих лет прекрасной жизни! Радуйте друг друга!",- написали в сети.

Ранее Politeka писала, что победительница "Холостяка" вышла замуж, кадры со свадьбы: кто завоевал сердце роковой красотки.

Напомним, что "Холостяк" Заливако и Анна Богдан дали волю своим желаниям на природе, кадры веселья: "хочется экстрима".

A еще Politeka сообщала, что эксфаворитка "Холостяка" Юля "Зайка" честно рассказала, как зарабатывает на жизнь: "тогда я перешла на...".