Победительница 5-го сезона популярного шоу «Холостяк» Марина Кищук после свадьбы решила выехать из Украины
Как пишет Politeka.net, Марина Кищук стала победительницей «Холостяка» с Сергеем Мельником. Именно ее известный футболист выбрал в финале шоу. Впрочем, пара рассталась спустя полгода после шоу, не выдержав испытание расстоянием.
2 сентября 30-летняя Кищук вышла замуж за программиста Олега Ивонина. Пара связала себя узами брака в Одессе. Как стало известно, свадьбу молодые решили сыграть лишь спустя полгода отношений. В интервью «КП в Украина» Марина призналась, что оформить отношения они с возлюбленным решили из-за переезда в США.
«Это было решение Олега, для меня самое главное, что мы вместе», - заявила девушка, добавив, что уже с нового года планирует переезжать всей семьей в Америку.
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«У меня была мечта жить в Америке. Я говорю: если у нас есть такая возможность, зачем отказывать себе в подобном удовольствии», - добавила красотка.
Напомним, что Марина Кищук после разрыва с Мельником неожиданно вышла замуж: "Всю жизнь тебя ждала".
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