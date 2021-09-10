Зірки Студії» Квартал 95 " під час свого останнього виступу здивували фанатів

Учасники студії» Квартал 95 " часто готують різні сценки за кількома напрямами. При цьому часто не обходиться без зайвої уваги мережі і критики, оскільки гумористичні виступи зачіпають найрізноманітніші теми.

Цього разу користувачів здивувало те, що артисти почали виступати і говорити рідною українською мовою:

"Батько і син відпочивають в санаторії. Єдина різниця між лікарнею і санаторієм - у тебе все болить, як і раніше, тільки під спів птахів. Взагалі, санаторії-це задоволення на любителя, до того ж старше покоління любить їх більше. Отже, уявіть ...» - йдеться в підписі до невеликого уривку з виступу.

Шанувальники тут же відповіли:

"Почали українською говорити? Можуть значить!; Скотився 95; А російською?; По-моєму, там дві мови😂; Сюжет начебто і банальний, але за великим рахунком - добре, чи що не про політику!».

Нагадаємо, раніше популярний український гуморист відомий не тільки завдяки своїм жартам у»Вечірньому Кварталі". Ткач також запам'ятався багатьом українцям завдяки своїм ролям у ситкомах» Країна У «і»одного разу під Полтавою". А судячи з нових кадрів в його Instagram, зараз артист зайнятий на зйомках нового фільму.

Нагадавши, зірка "Квартал 95" Ткач застав дружину в ліжку не одну.

Як повідомляла Politeka, Квартал 95 розсекретив нового ведучого "Розсміши коміка", і це не Ласточкін.

Також Politeka писала, що Євген Кошовий і Юрій Ткач зазнали фіаско на сцені Квартал 95.