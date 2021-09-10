Переможниця шоу "Холостяк-10", гімнастка і блогерка Даша Ульянова знайшла собі нову роботу

Як пише Politeka.net, 25-річна красуня стала телеведучою програми "Народний хіт" на одному з музичних каналів України. В Instagram вона поділилася кадрами зі зйомок.

"Навіть не знаю, як зараз описати свої емоції)) легке хвилювання, приємні переживання, адже це ж мій «другий» раз на ТБ. Це і правда дивовижний досвід і зовсім нова для мене сфера) в період підготовки ловила себе на думці, що отримую величезне задоволення від процесу, тому, як ніколи, сподіваюся не підкачати) Дуже рада приєднатися до дружнього колективу телеканалів @m1ukraine @m2ukraine", - підписала фото зірка.

У коментарях їй залишили масу слів підтримки.

"Дуже чекаємо", "Даша, ну сильно красива", "Удачі! Ти дуже позитивна))", "Красоточка", «дуже цікаво», «Ласкаво просимо, дорога», "звичайно цікаво)) у вас обов'язково все вийде, яка ви красива", - пишуть шанувальники.

Нагадаємо, що Даша Ульянова показала несподівано скромний образ: "Ну що це...".

Як повідомляла Politeka, Даша Ульянова після "весілля" з Кензовим вирішила повернутися на ТБ: "буду дивитися!".

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