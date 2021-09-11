Дочка відомої української співачки Ані Лорак Соня влаштувала запальні танці, нагадавши маму
Кароліна разом з дочкою поїхала жити в РФ, а після розлучення з чоловіком тепер практично не з'являється в Україні. При цьому її колишній чоловік Мурат регулярно відвідує дочку і часто показує на сімейних відео, як їм весело разом.
Оскільки батьки Соні є активними користувачами мережі, їй є з кого брати приклад і нещодавно вона сама почала створювати свій блог. Дочка Кароліни намагається показати своє життя з мамою, отримуючи безліч різних відгуків.
Більшу частину часу вона надана самій собі, тому має можливість знімати і прості відео, де дуріє. Цього разу, танцюючи перед камерою під популярну пісню, Соня розчулила мережу: "красуня, як мама; мені подобається, красуня; лялечка!"- підтримую дівчинку в мережі.
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Як відомо, українська артистка Ані Лорак, яка перебралася в Росію, виховує 10-річну дочку Софію, яку народила в шлюбі з уже колишнім чоловіком Муратом Налчаджіоглу.
Дівчинка в цьому році завела власну сторінку в Instagram, на якій активно ділиться з передплатниками своїми фото і відео. Раніше вона показала кари минулого літа. Ролик став своєрідним прощанням з літом і канікулами.
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