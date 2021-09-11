Дочь известной украинской певицы Ани Лорак Соня устроила зажигательные танцы, напомнив маму

Каролина вместе с дочерью уехала жить в РФ, а после развода с супругом теперь практически не появляется в Украине. При этом ее бывший муж Мурат регулярно навещает дочь и часто показывает на семейных видео, как им весело вместе.

Поскольку родители Сони являются активными пользователями сети, ей есть с кого брать пример и недавно она сама начала создавать свой блог. Дочь Каролины старается показать свою жизнь с мамой, получая множество различных отзывов.

Большую часть времени она предоставлена самой себе, поэтому имеет возможность снимать и простые видео, где дурачится. В этот раз, танцуя перед камерой под популярную песню, Соня умилила сеть: «Красавица, как мама; Мне нравится, красавица; Куколка!»- поддерживаю девочку в сети.

Как известно, перебравшаяся в Россию украинская артистка Ани Лорак воспитывает 10-летнюю дочь Софию, которую родила в браке с уже бывшим мужем Муратом Налчаджиоглу.

Девочка в этом году завела собственную страничку в Инстаграм, на которой активно делится с подписчиками своими фото и видео. Ранее она показала кары прошедшего лета. Ролик стал своеобразным прощанием с летом и каникулами.

Напомним, что Ани Лорак забыла о приличиях, засветив прелести в экстра-мини: показательные кадры.

Как сообщала Politeka, Ани Лорак в "свадебном" платье прижалась к российскому певцу: "Давно ждала".

Также Politeka писала, что Ани Лорак в белоснежном платье поделилась радостью: "Это наконец-то случилось...".