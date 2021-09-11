Дочь известной украинской певицы Ани Лорак Соня устроила зажигательные танцы, напомнив маму
Каролина вместе с дочерью уехала жить в РФ, а после развода с супругом теперь практически не появляется в Украине. При этом ее бывший муж Мурат регулярно навещает дочь и часто показывает на семейных видео, как им весело вместе.
Поскольку родители Сони являются активными пользователями сети, ей есть с кого брать пример и недавно она сама начала создавать свой блог. Дочь Каролины старается показать свою жизнь с мамой, получая множество различных отзывов.
Большую часть времени она предоставлена самой себе, поэтому имеет возможность снимать и простые видео, где дурачится. В этот раз, танцуя перед камерой под популярную песню, Соня умилила сеть: «Красавица, как мама; Мне нравится, красавица; Куколка!»- поддерживаю девочку в сети.
Беда у Пугачевой, звезду забрали с похорон близкого друга в плачевном состоянии: "Галкин взял за руку и..."
Андре Тан в Италии показал, чем готовится радовать и удивлять украинских женщин: "Wow, полегче!"
Мощный пожар разбушевался в многоэтажке Киева, огонь быстро распространился: кто погиб
Ольга Сумская с гордостью показала Борисюка в ванной на всю страну: "Не к чему придраться"
Хименес-Браво из "Мастер Шеф" засветил возлюбленную в постели и рассказал о личном: "Моя женщина должна..."
Как известно, перебравшаяся в Россию украинская артистка Ани Лорак воспитывает 10-летнюю дочь Софию, которую родила в браке с уже бывшим мужем Муратом Налчаджиоглу.
Девочка в этом году завела собственную страничку в Инстаграм, на которой активно делится с подписчиками своими фото и видео. Ранее она показала кары прошедшего лета. Ролик стал своеобразным прощанием с летом и каникулами.
Напомним, что Ани Лорак забыла о приличиях, засветив прелести в экстра-мини: показательные кадры.
Как сообщала Politeka, Ани Лорак в "свадебном" платье прижалась к российскому певцу: "Давно ждала".
Также Politeka писала, что Ани Лорак в белоснежном платье поделилась радостью: "Это наконец-то случилось...".