Нова ведуча шоу "Танці з зірками" Іванна Онуфрійчук показала, як балує чоловіка на відпочинку
Іванна Онуфрійчук стала новою ведучою танцювального шоу і відразу прикувала до себе погляди. І хоча багато хто реагує неоднозначно через цю новину тільки тому, що звикли бачити в цій ролі Тіну Кароль, сама дівчина зі своєю роллю впоралася відмінно.
Причому після зйомок Іванна поспішила відразу на побачення з чоловіком, який живе в Швейцарії, там дівчина встигла порадувати чоловіка несподіваним сюрпризом і розповіла, як здивувати другу половинку, поділившись своїми лайфхаками:
"Влаштуйте чоловікові романтик. Це може бути вечеря, перегляд фільму або спільний похід на спа-процедури.
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Здивуйте коханого і дайте відчути йому себе особливим!) Ви можете присвятити йому пісню, вірш, танець або приготувати його улюблене блюдо дитинства 😃
Якщо у вас досі немає спільного хобі, обов'язково знайдіть. Наприклад, нас з чоловіком дуже зблизили хайкінг і підкорення нових вершин.
Подаруйте емоції. Можливо у вашого чоловіка є мрія стрибнути з парашутом або взяти участь в гонках.
Любіть як в дитинстві. Залишайте романтичні записочки.
І запам'ятайте, коли жінка проявляє іноді ініціативу, це надає вашим відносинам особливих фарб. Однак, основні прояви повинні йти від чоловіка, адже чоловікам дуже важливо відчувати себе завойовниками і лідерами " - висловила свою думку Іванна.
Як можна помітити, зараз про Іванні заговорили досить активно, адже вона буде замість Тіни Кароль, відхід якої з шоу так толком і не пояснили творці шоу. Іванна ж стала обговорюваною після того, як в цьому році вийшла заміж за казахського бізнесмена, який живе у Швейцарії.
До нього на побачення після зйомок першого ефіру і вирушила Онуфрійчук. Її чоловік-мільйонер дуже зайнятий і їм доводиться жити на дві країни, адже кар'єру дівчина будує в Україні, а її чоловік працює у Швейцарії.
Нагадавши, продюсер " Танців з зірками» Завадюк поставив крапку в суперечках з приводу відходу Тіни Кароль.
Як повідомляла Politeka, нова ведуча "Танців з зірками" показала, який сюрприз їй влаштував чоловік-мільйонер.
Також Politeka писала, що нова ведуча" Танців з зірками " Онуфрійчук покинула Україну після першого ефіру.