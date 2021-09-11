Нова ведуча шоу "Танці з зірками" Іванна Онуфрійчук показала, як балує чоловіка на відпочинку

Іванна Онуфрійчук стала новою ведучою танцювального шоу і відразу прикувала до себе погляди. І хоча багато хто реагує неоднозначно через цю новину тільки тому, що звикли бачити в цій ролі Тіну Кароль, сама дівчина зі своєю роллю впоралася відмінно.

Причому після зйомок Іванна поспішила відразу на побачення з чоловіком, який живе в Швейцарії, там дівчина встигла порадувати чоловіка несподіваним сюрпризом і розповіла, як здивувати другу половинку, поділившись своїми лайфхаками:

"Влаштуйте чоловікові романтик. Це може бути вечеря, перегляд фільму або спільний похід на спа-процедури.

Здивуйте коханого і дайте відчути йому себе особливим!) Ви можете присвятити йому пісню, вірш, танець або приготувати його улюблене блюдо дитинства 😃

Якщо у вас досі немає спільного хобі, обов'язково знайдіть. Наприклад, нас з чоловіком дуже зблизили хайкінг і підкорення нових вершин.

Подаруйте емоції. Можливо у вашого чоловіка є мрія стрибнути з парашутом або взяти участь в гонках.

Любіть як в дитинстві. Залишайте романтичні записочки.

І запам'ятайте, коли жінка проявляє іноді ініціативу, це надає вашим відносинам особливих фарб. Однак, основні прояви повинні йти від чоловіка, адже чоловікам дуже важливо відчувати себе завойовниками і лідерами " - висловила свою думку Іванна.

Як можна помітити, зараз про Іванні заговорили досить активно, адже вона буде замість Тіни Кароль, відхід якої з шоу так толком і не пояснили творці шоу. Іванна ж стала обговорюваною після того, як в цьому році вийшла заміж за казахського бізнесмена, який живе у Швейцарії.

До нього на побачення після зйомок першого ефіру і вирушила Онуфрійчук. Її чоловік-мільйонер дуже зайнятий і їм доводиться жити на дві країни, адже кар'єру дівчина будує в Україні, а її чоловік працює у Швейцарії.