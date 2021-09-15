Відома артистка Настя Каменських показала, як виглядає її вдалий відпочинок вдома з улюбленицею

Настя Каменських є не тільки популярною співачкою, але і представляє себе, як блогер, а також відомий «Тік-Токер». Причому знаменитість любить показувати досить багато кадрів зі свого життя.

Нерідко Настя розповідає про себе, свій графік на день і звички. Вільний час співачка проводить, як домосідка-сидить вдома разом зі своєю улюбленицею Мімі і чоловіком Потапом.

Цього разу Каменських показала, як зазвичай зустрічає ранок і насолоджується вільним часом:

"Sweetest sweet morning 🥰 🤍" - пише одна під кадром.

Шанувальники поспішили відреагувати:

"Настюша, ви чарівні, прекрасні, прекрасні; затишно так😍 як у мене😉; Oh so good 🤗❤️; Краща 😍❤️; почали мене надихати; Така пустунка; Настя на расслабоне; добре влаштувалася».

Також раніше Настя похвалилася своєю нагородою і модним чином, в якому блищала на церемонії. Артистка опублікувала нову серію фотографій на своїй сторінці в Instagram. На кадрах артистка тримає нагороду:

"Як круто і неймовірно приємно, що мій Elefante все так само качає і подобається вам!

І що вчора на премії National bloggers awards він завоював нагороду TikTok Трек 2021 року", подякувала Настя Каменських.

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