Відома хореограф Ілона Гвоздьова оцінила виступ Олександри Зарицької на другому ефірі шоу "Танці з зірками"

Як передає Politeka.net, Ілона Гвоздьова є відомою танцівницею та хореографом. Вона прославилавсь завдяки своїй участі в шоу" Танцюють всі", де потрапила до трійки кращих танцівниць України. Через кілька років вона взяла участь у проєкті "Танці з зірками".

Цього разу Ілона Гвоздьова опублікувала нове фото. Вона вирішила прокоментувати виступи учасників шоу "Танці з зірками" і оцінити їх. Під роздачу потрапила співачка з групи "KAZKA" Олександра Зарицька і її напарник Юрій Мєшков.

"Не ясно навіщо цю красиву Сашу перевтілили в образ Мерелін Монро. Він їй зовсім не йде. Акцент на костюм я взагалі не зрозуміла, він зробив її ще більш об'ємною", - засудила хореограф.

Вона уточнила, що через сумбур і великі акценти все було брудно, а балет на тлі відволікав увагу від учасників.

"Акторськи вона намагалася все відіграти і вона розумничка, але в цілому номер не її і поставлений не виділивши її сильні сторони", - подчернула Ілона Гвоздьова.

Раніше танцівниця оцінювала виступи 1 ефіру шоу "Танці з зірками" там вона виділила кілька невдалих номерів. Серед них були пари: Анастасія Оруджева і Денис Самсов, Фагот і Катерина Трішина, Олексій Суровцев і Марія Колосова.

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