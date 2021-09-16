Відомий хореограф, суддя проекту «Танці з зірками» Влад Яма зачарував виглядом в строгому елегантному костюмі

Як пише Politeka.net, в Instagram у хореографа з'явилися фото з останнього ефіру шоу. Він вальяжно розсівся на червоному диванчику, показуючи свій лук з кращого ракурсу.

"Два ефіри "Танців" позаду. Найцікавіше - далі! Як вам сезон? пишіть)", - підписав знімок хореограф.

У коментарях шанувальники стали ділитися своїми враженнями. Думка щодо нового сезону розділилася, багато глядачів розкритикували новий сезон. Звичайно, зірку шоу не залишили без компліментів.

"Як на мене, сезон-слабенький. Більшість учасників-маловідомі люди. Нема за кого і нема за що зачепитися. Якось так...", "Люблю і завжди захоплююся», «Супер», «який гарний чоловік», «Сезон не дуже, шкода", "Влад, ти розумаха. Завжди елегантний. Прекрасний сім'янин. Ось з таких людей повинен складатися світ", - пишуть користувачі Мережі.

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