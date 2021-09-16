Ведуча ТСН на "1+1" Алла Мазур, яка перемогла онкологію, вирішила по-особливому відзначити своє 56-річчя

Алла розповість в ефірі "Сніданку з 1+1" про те, що приніс їй останній рік, які відкриття, і покаже унікальні фото з особистого архіву. Про це йдеться в пості на сторінці телеканалу в Instagram, передає Politeka.net.

Зокрема, Мазур показала один з дорогих її серцю знімків.

"Ми з мамою: моїм найбільшим другом, моїм моторчиком і натхненником, моїм ангелом-хранителем. Тепер Небесним. Більше фото покажу сьогодні у "Сніданок з 1+1". Хоча і непросто мені було зважитися прийти на цей ефір...", - поділилася ведуча.

За словами Алли, цей "рік пролетів, як стріла", подарувавши їй любов і ніжність: "Перевідкриття себе - і відкриття для себе. І гостре, до мурашок по шкірі, відчуття: яким безцінним даром є сім'я, родинне коло".

Українці кинулися вітати теледиву з днем народження:

"Красива жінка. Прекрасна ведуча. Вітаю. Щастя, удачі на довгі роки. Нехай вам Бог допомагає. З великою повагою.❤️"

"Найкращі побажання! Залишайтеся такою ж сильною!❤️"

"З днем народження, бажаю здоров'я, це найголовніше і щоб у вас здійснилися всі заповітні мрії🥧 🍦 🎂"

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