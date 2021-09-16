Ведущая ТСН на "1+1" Алла Мазур, победившая онкологию, решила по-особенному отметить свое 56-летие

Алла расскажет в эфире "Сніданку з 1+1" о том, что принес ей последний год, какие открытия, и покажет уникальные фото из личного архива. Об этом говорится в посте на страничке телеканала в Инстаграм, передает Politeka.net.

В частности, Мазур показала один из дорогих ее сердцу снимков.

"Мы с мамой: моим самым большим другом, моим моторчиком и вдохновителем, моим ангелом-хранителем. Теперь Небесным. Больше фото покажу сегодня в "Сніданок з 1+1". Хотя и непросто мне было решиться прийти на этот эфир...", - поделилась ведущая.

По словам Аллы, этот "год пролетел, как стрела", подарив ей любовь и нежность: "Переоткрытие себя - и открытие для себя. И острое, до мурашек по коже, ощущение: каким бесценным даром является семья, семейный круг".

Украинцы кинулись поздравлять теледиву с днем рождения:

"Красивейшая женщина. Прекрасная ведущая. Поздравляю. Счастья, удачи на долгие годы. Пусть Вам Бог помогает. С большим уважением.❤️"

"Наилучшие пожелания! Оставайтесь такой же сильной!❤️"

"С днём рождения, желаю здоровья, это самое главное и чтобы у вас исполнились все заветные мечты 🥧🍦🎂"

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