Відома актриса Шерон Стоун вийшла в світ в стильному образі з вузьким корсетом, який підкреслив талію

Як повідомляє Politeka.net, відома американська актриса Шерон Стоун, яка в свої 63 роки може похвалитися ідеальною фігурою і молодим виглядом, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зірка поділилася чарівним кадром зі свого виходу, на якому з'явилася в стильному образі.

Як видно, на знімку Шерон відображена в людному залі, навколо неї крутяться чоловіки і жінки, а сама вона ніби завмерла, позуючи фотографу. Перед камерою актриса з'явилася в темних брюках і білій блузці, поверх якої одягла вузький корсет цікавого крою, а зверху накинула модне темне пальто. Її волосся акуратно укладені, а на обличчі легкий макіяж і впевнений вигляд.

У підписі до фотографії Стоун написала: "Мені подобається цей носимий образ, я, можливо, була єдиною зручною жінкою там". Шанувальники тут же почали коментувати новий образ зірки, засинаючи її компліментами: "Вау! Що за красуня! Ти виглядаєш такою сяючою, цей наряд приголомшливий", "Найбільш сяюча всередині і зовні", "Красуня", "Приголомшлива", "Прекрасна леді".

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