Известная актриса Шэрон Стоун показала архивное фото, на котором запечатлена на отдыхе на Таити

Как сообщает Politeka.net, популярная актриса Шерон Стоун даже в свои 63-года может похвастаться безупречной внешностью, видно, что она ухаживает за собой, а снимки в Instagram отличное тому доказательство. В этот раз звезда выложила в сеть очаровательное архивное фото с отдыха на Таити, на котором появилась в сногсшибательном образе.

На снимке Шэрон запечатлена по пояс в воде, а вокруг ее тела плавают белые цветы. Перед камерой актриса появилась в узком серебристом купальнике, который красиво подчеркнул упругие формы и стройную талию. Волосы красотки здесь светлые и в короткой стрижке, а на ее лице легкий макияж.

В подписи к фотографии Стоун написала: "Как же я люблю Таити". А фанаты со всего мира начали писать актрисе множество комплиментов и восторженных комментариев: "Вы так захватываете дух до сих пор!", "Идеальная", "Ты прекрасна", "Вечная красота", "Красотка", "Горяча", "Потрясающе".

Напомним, голливудская красотка Шэрон Стоун закинула ногу на ногу и похвасталась идеальными формами в свои 63 года: "Время над ней не властно".

Как сообщала Politeka, 63-летняя актриса Шэрон Стоун показала фигуру в купальнике и произвела фурор: "Чертовски горячая".

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