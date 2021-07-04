Стильная 63-летняя Шэрон Стоун покорила молодым внешним видом и безупречной фигурой

Как сообщает Politeka.net, Шэрон Стоун в этом году исполнился 63 года, но эта цифра совершенно не укладывается в голове, когда смотришь на нестареющую актрису.

Она собралась на работу и сделала кадр перед выходом, фото появилось на ее странице в сети Instagram.

На работу звезда "Основного инстинкта" и вечный символ соблазнительности пришла в стильном ярком наряде. Синий велюровый пиджак с аппликацией в виде крупного цветка, она дополнила белым топом, узкими джинсами и красными туфлями на высоком каблуке. Она закинула ногу на ногу и уселась на диван.

Волосы Шэрон были уложены в гладкую прическу, а макияж выполнен легкий, но выразительный, с сияющей кожей и свежим румянцем. Свой лук она дополнила аксессуарами: солнцезащитными очками, золотыми браслетами и кольцами.

Многочисленные поклонники отметили молодость и красоту актрисы, которая в который раз доказала, что выглядит роскошно не только на фото в глянцевых журналах, а и в реальной жизни.

"Эта красота перегружает", "Мой Бог. За эти туфли стоит умереть", "И это мои друзья, как вы изящно стареете", "Эталон стиля, такая же, как 30 лет назад", "Очаровательно, стильно, непринужденно и удобно. Время над ней не властно", - писали восторженные пользователи сети.

Напомним, Шэрон Стоун в нежном платье на бретельках восхитила моложавым видом.

Как сообщала Politeka, Шэрон Стоун, вернувшись с того света, призналась, что видела.

Также Politeka писала, что знаменитая Шэрон Стоун похвасталась тремя красавцами-сыновьями.