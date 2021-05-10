Знаменитая американская актриса Шэрон Стоун призналась, что пережила клиническую смерть в 2001 году
В 2001 году актриса перенесла обширный инсульт и внутримозговое кровоизлияние. На восстановление понадобились годы. Спустя некоторое время актриса нашла в себе силы детально рассказать о пережитом, передает Politeka.net со ссылкой на Today.
«В комнате было так тихо. Когда в комнате так тихо, и никто не бегает вокруг, пытаясь вылечить вас, тогда вы понимаете, насколько близка смерть и насколько все серьезно», - поделилась актриса.
Шерон Стоун рассказала, как пережила клиническую смерть.
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«Люди описывают это состояние по-разному. Ученые рассматривают этос научной точки зрения, а спиритуалисты рассматривают это как духовное явление. Лично я согласна с Альбертом Ейнштейном, который соглашался с обеими теориями. Когда это случилось со мной, у меня были все те вещи, о которых обычно говорят люди: свет в конце туннеля и ощущение, что я покинула тело. Казалось, что я вижу умерших людей. Это какое-то эфемерное чувство: у нас не было диалога как такового, но мы общались. А затем у меня возникла ужасная боль, как будто меня стльно ударили», — вспоминала Шэрон.
После этого она поспешила вернуться в палату, не желая продолжать странное приключение.
До инсульта Стоун была одной из самых востребованных звезд Голливуда благодаря ее ролям в фильмах «Основной инстинкт» 1992 года и «Казино» 1995 года. Однако после инсульта на восстановление карьеры Стоун ушло около семи лет. Режиссеры не спешили приглашать блондинку, которая заново училась говорить.
«Мне пришлось заново заложить свой дом. Я потеряла все, что имела. Я потеряла свое место в бизнесе. Я была одна из самых популярных кинозвезд, понимаете?», – отметила она.
Наложились и переживания по поводу старения.
«Я заходила в ванную с бутылкой вина, запирала дверь и говорила себе, что не выйду, пока не смогу полностью принять свое тело. Я начинала плакать, когда видела свое стареющее лицо и тело в зеркале. Но вы не бессильны, вы можете значительно замедлить этот процесс, если будете соблюдать дисциплину и много тренироваться», — говорила актриса.
Напомним, что Шэрон Стоун наплевала на возраст, забыв надеть нижнее белье: «О боже, ты сияешь».
Как Politeka писала, что 63-летняя Шэрон Стоун в мини бесстыже раздвинула ножки, доказав, что еще о-го-го: «Вечная красота».
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