Голливудская актриса и модель Шэрон Стоун впечатлила стильным образом

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм актриса опубликовала фото, чтобы похвастаться стильным луком. Стоун позировала в джинсах и красивой рубашке, созданной из струящейся ткани. Рубашка коричневого оттенка идеально гармонировала со светлыми волосами актрисы. Звезда не стала полностью заправлять ее в джинсы. Вместо этого она игриво засунула руку в джинсы. На фото также видно, что актриса не стала надевать нижнее белье. Через тонкую ткань отлично просматривалась форма ее груди.

На лице у актрисы красовались очки. Она не смотрела в кадр, повернув голову в сторону.

«Полюбите эту невероятно удобную одежду!», - подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили массу приятных слов и отзывов.

«Надеюсь, сегодня вечером ты отдохнешь», «Почему она такая идеальная?», «О боже, ты потрясающая», «Ух ты, самая красивая женщина в мире», «О боже, ты сияешь», «Удивительная женщина, мудрость, ум и внутренняя красота», «Ты все, для чего я нужен», - пишут пользователи сети.

Как известно, в молодости Шэрон Стоун была одной из самых желанных и красивых женщин в мире. Да и сейчас актриса не упускает возможности сняться в откровенных фотосессиях.

Напомним, что 62-летняя Шэрон Стоун соблазнила формами в платье-сеточке: "Женщина без возраста".

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