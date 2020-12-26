Голлівудська актриса Шерон Стоун поділилася святковими фото і похвалилася різдвянмим приготуваннями

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram актриса показала, як готувалася до католицького Різдва. Красуня з грайливою короткою стрижкою встала на коліна перед плитою і демонструвала запечену курку. Варто відзначити, що виглядала в цей момент Шерон по-справжньому щасливою.

Актриса була одягнена в чорну кофту і картату спідницю. Зверху вона накинула фартух.

"Різдвяне французьке смажене курча. Смакота», - підписала фото зірка.

За кілька годин пост актриси зібрав майже 50 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Моя улюблена школярка", "Ось це так! Вражає", "смачний і чудовий", "@sharonstone бажаю вам і вашій родині щасливого Різдва", "Милашка!", "Виглядає дуже добре!", "Це одна з головних печей Шерон Стоун!", "Виглядає так смачно!", "Ви чарівні!" ,- пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Шерон Стоун була неймовірно популярною в 80-90-х. Вона активно знімалася у фільмах і була на піку своєї кар'єри. У 2001 році зірку підкосила недуга. Вона пережила крововилив в мозок, після якого дуже довго відновлювалася. Зараз актриса потроху знімається у фільмах.

Нагадаємо, що шикарна Шерон Стоун покрасувалася в ефектному вбранні без білизни: і не скажеш, що їй 62.

Як повідомляла Politeka, квітуча Шерон Стоун згадала молодість, захопивши зухвалою красою:"казково".

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