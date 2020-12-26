Голливудская актриса Шэрон Стоун поделилась праздничными фото и похвасталась рождественской стряпней

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм актриса показала, как готовилась к католическому Рождеству. Красотка с игривой короткой стрижкой встала на колени перед плитой и демонстрировала запеченную курицу. Стоит отметить, что выглядела в этот момент Шэрон по-настоящему счастливой.

Актриса была одета в черную кофту и клетчатую юбку. Сверху она набросила фартук.

«Рождественский французский жареный цыпленок. Вкуснятина», - подписала фото звезда.

За несколько часов пост актрисы собрал почти 50 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Моя любимая школьница», «Вот это Да! Впечатляет», «Вкусный и восхитительный», «@sharonstone Желаю вам и вашей семье счастливого Рождества», «Милашка!», «Выглядит очень хорошо!», «Это одна из главных печей Шэрон Стоун!», «Выглядит так вкусно!», «Вы очаровательны!», - пишут пользователи сети.

Как известно, Шэрон Стоун была невероятно популярной в 80-90-х. Она активно снималась в фильмах и была на пике своей карьеры. В 2001 году звезду подкосил недуг. Она пережила кровоизлияние в мозг, после которого очень долго восстанавливалась. Сейчас актриса понемногу снимается в фильмах.

Напомним, что шикарная Шэрон Стоун покрасовалась в эффектном наряде без белья: и не скажешь, что ей 62.

Как сообщала Politeka, цветущая Шэрон Стоун вспомнила молодость, восхитив дерзкой красотой: «Сказочно».

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