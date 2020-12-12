Американська актриса і модель Шерон Стоун розповіла, як допомагає нужденним у різдвяні свята

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram зірка опублікувала фото з подругою. На фото 62-річна актриса виглядала чудово. Вона згадала молодість, надівши пікантне плаття з вирізами на плечах. Образ доповнила масивна прикраса на шиї.

Стоун стояла в обнімку з жінкою, якій і посвітила цей пост подяки.

"Особлива подяка моєму дорогому другові Шерон Барбано з @saucony за пожертвування тенісного взуття на користь planethopeorganization, щоб бездомні хлопчики і дівчатка не були забуті в це Різдво!",- підписала фото зірка.

За кілька годин пост Стоун зібрав понад 20 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Любімка, красуня", "Оуу, Шерон, ти така добра і красива людина!", "Красуня", "спасибі за те, що поділилися і дбали", "казково", «я люблю тебе", "Шерон, ти відмінно виглядаєш!", "Милі ви. Спасибі за те, що ділітеся і дбаєте", "справжня людина", " Так багато нужденних. Гідне заняття", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, в 2001 році актриса пережила крововилив в мозок, після чого сильно здала. Останнім часом Стоун вдалося повернути колишню красу.

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