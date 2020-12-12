Американская актриса и модель Шэрон Стоун рассказала, как помогает нуждающимся в рождественские праздники

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм звезда опубликовала фото с подругой. На фото 62-летняя актриса выглядела превосходно. Она вспомнила молодость, надев пикантное платье с вырезами на плечах. Образ дополнило массивное украшение на шее.

Стоун стояла в обнимку с женщиной, которой и посветила этот пост благодарности.

«Особая благодарность моему дорогому другу Шэрон Барбано из @saucony за пожертвование теннисной обуви в пользу @planethopeorganization, чтобы бездомные мальчики и девочки не были забыты в это Рождество!», - подписала фото звезда.

За несколько часов пост Стоун собрал более 20 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Любимка, красотка», «Оуу, Шэрон, ты такой добрый и красивый человек!», «Красотка», «Спасибо за то, что поделились и заботились», «Сказочно», «Я люблю тебя», «Шэрон, ты отлично выглядишь!», «Милые вы. Спасибо за то, что делитесь и заботитесь», «Настоящий человек», «Так много нуждающихся. Достойное занятие», - пишут пользователи сети.

Как известно, в 2001 году актриса пережила кровоизлияние в мозг, после чего сильно сдала. В последнее время Стоун удалось вернуть былую красоту.

Напомним, что Шэрон Стоун показала постаревшее лицо и взбудоражила домашним образом: "Не дразни".

Как сообщала Politeka, Шэрон Стоун соблазнила формами в платье-сеточке: "Женщина без возраста".

Также Politeka писала, что шикарная Шэрон Стоун покрасовалась в эффектном наряде без белья: и не скажешь, что ей 62.