Голливудская актриса и модель Шэрон Стоун впечатлила стильным образом на обложке журнала

Как передает Politeka.net, Шэрон Стоун, несмотря на свой возраст, старается выглядеть на все 100%. После тяжелой болезни в 2001 году актриса растеряла свою невероятную красоту, но шарм и соблазнительная энергетика никуда не делись.

У себя в Инстаграм кумир миллионов похвасталась обложкой журнала со своим изображением. 63-летняя звезда украсила обложку Еlle, но на фото она не выглядит и на 50 лет. Стоун выбрала черные мини-шортики, в которых бесстыже расставила ножки, сидя на стуле. Выглядела актриса очень дерзко и вызывающе.

Судя по анонсу, в интервью журналу Шэрон поведала о своей голливудской карьере, жизнь звезды, а также планы знакомиться в Интернете и ходить на свидания.

В комментариях поклонники звезды оставили ей массу приятных слов.

«Замечательная статья, госпожа! Рад за тебя и команду!», «Вечнозеленая красота», «Как всегда, сказочно!», «Красота!», «Ты очень классная Шэрон», «Вечная красота», «Основной инстинкт», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Шэрон Стоун похвасталась стильным луком. Актриса позировала в джинсах и красивой рубашке коричневого оттенка, которая идеально гармонировала со светлыми волосами звезды.

Напомним, что 62-летняя Шэрон Стоун с игривой прической озадачила пикантной позой на коленках: «Так вкусно!».

Как сообщала Politeka, 63-летняя Шэрон Стоун распахнула пиджак, засветив кружевное белье: «Такая задира».

Также Politeka писала, что 62-летняя Шэрон Стоун показала свою пожилую маму, фото без прикрас: "Такие красотки".