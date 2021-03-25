Голлівудська актриса Шерон Стоун з'явилася на обкладинці журналу у вельми пікантному вигляді

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram артистка опублікувала провокаційний знімок, який наробив галасу в мережі. Як відомо, Шерон Стоун прославилася завдяки ролям фатальної красуні. Одна з найбільш пам'ятних її ролей - це роль у фільмі «Основний інстинкт».

У 2001 році актриса перенесла внутрішньомозковий крововилив, що серйозно відбилося на її здоров'ї і зовнішності. Втім, красуня не сумує і нещодавно відновила яскраві спокусливі фотосесії для журналів.

На свіжому фото Шерон сиділа на підлозі, схрестивши ноги. На ній був картатий брючний костюм, під який вона не стала надягати кофту. З-під піджака визирав чорний мереживний ліфчик, який прикував погляди шанувальників.

"Ти будеш ти. Бог знає, я клянусь. Бачить Бог, у мене був се*с. Бог знає, хто я. Мені не потрібно прикидатися", - підписала фото зірка.

У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Ви чарівні", "вбивча краса", " спасибі за ваші слова! Не можу дочекатися, щоб прочитати твою книгу!", "Ви надихаєте. Така задира!", "Досить красиво", "чесність-найкраща політика", "відмінна порада", "не можу дочекатися твоєї книги на наступному тижні!",- пишуть люди.

Нагадаємо, що квітуча Шерон Стоун згадала молодість, захопивши зухвалою красою: "казково".

Як повідомляла Politeka, 62-річна Шерон Стоун показала свою літню маму, фото без прикрас: "такі красуні".

Також Politeka писала, що 62-річна Шерон Стоун наплювала на вік, забувши надіти нижню білизну: "о боже, ти сяєш".