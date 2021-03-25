Голливудская актриса Шэрон Стоун появилась на обложке журнала в весьма пикантном виде

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм артистка опубликовала провокационный снимок, который наделал шуму в сети. Как известно, Шэрон Стоун прославилась благодаря ролям роковой красотки. Одна из самых запоминающихся ее ролей – это роль в фильме «Основной инстинкт».

В 2001 году актриса перенесла внутримозговое кровоизлияние, что серьезно отразилось на ее здоровье и внешности. Впрочем, красотка не унывает и недавно возобновила яркие соблазнительные фотосессии для журналов.

На свежем фото Шэрон сидела на полу, скрестив ноги. На ней был клетчатый брючный костюм, под который она не стала надевать кофту. Из-под пиджака выглядывал черный кружевной лифчик, который приковал взгляды поклонников.

«Ты будешь ты. Бог знает, я клянусь. Видит Бог, у меня был се*с. Бог знает, кто я. Мне не нужно притворяться», - подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Вы волшебны», «Убивающая красота», «Спасибо за ваши слова! Не могу дождаться, чтобы прочитать твою книгу!», «Вы вдохновляете. Такая задира!», «Довольно красиво», «Честность - лучшая политика», «Отличный совет», «Не могу дождаться твоей книги на следующей неделе!», - пишут люди.

Напомним, что цветущая Шэрон Стоун вспомнила молодость, восхитив дерзкой красотой: «Сказочно».

Как сообщала Politeka, 62-летняя Шэрон Стоун показала свою пожилую маму, фото без прикрас: "Такие красотки".

Также Politeka писала, что 62-летняя Шэрон Стоун наплевала на возраст, забыв надеть нижнее белье: «О боже, ты сияешь».