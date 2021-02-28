Голлівудська актриса і модель Шерон Стоун показала, як виглядає її мати

Артистка народилася 10 березня 1958 року в Пенсильванському місті Мідвілл в сім'ї робітника і домогосподарки, повідомляє Politeka.net. Зараз матері зірки, Дороті, 88 років.

Шерон любить свою маму, при можливості викладаючи з нею фото і роблячи їй компліменти.

Так, кілька годин тому актриса поділилася новим знімком з літньою родичкою.

Обидві жінки сиділи за столом в окулярах. Вони посміхалися і грали в карти.

"Суботній джин з мамою", - написала артистка.

За три години пост зібрав майже 20 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі мережі писали багато приємних повідомлень.

"Такі красуні", - прокоментував один з шанувальників.

Відзначимо, у актриси є рідні брат і дві сестри.

З народження у Шерон виявилися високі розумові здібності. Дівчинка була дуже кмітливою, заговоривши ще до свого першого року, а в чотири - вона навчилася читати. У п'ять років Стоун прийняли відразу в другий клас найближчої середньої школи в Сіджертауні.

Майбутня знаменитість росла замкнутою дівчинкою, яку більше цікавили книги, ніж фізичний розвиток.

Стоун починала свою акторську кар'єру, будучи популярною моделлю. У красуні був контракт з модельним агентством Форда. В молоді роки зірка жила в Парижі і Мілані.

Зовнішність Стоун робила належний ефект, тому дівчина активно знімалася для обкладинок журналів і в рекламі.

Нагадаємо, що 62-річна Шерон Стоун спокусила формами в сукні-сіточці:"жінка без віку".

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