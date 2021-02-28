Голливудская актриса и модель Шэрон Стоун показала, как выглядит ее мать

Артистка родилась 10 марта 1958 года в пенсильванском городе Мидвилл в семье рабочего и домохозяйки, сообщает Politeka.net. Сейчас матери звезды, Дороти, 88 лет.

Шэрон любит свою маму, при возможности выкладывая с ней фото и делая ей комплименты.

Так, несколько часов назад актриса поделилась новым снимком с пожилой родственницей.

Обе женщины сидели за столом в очках. Они улыбались и играли в карты.

"Субботний джин с мамой", - написала артистка.

За три часа пост собрал почти 20 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети писали много приятных сообщений.

"Такие красотки", - прокомментировал один из поклонников.

Отметим, у актрисы есть родные брат и две сестры.

С рождения у Шэрон обнаружились высокие умственные способности. Девочка была очень сообразительной, заговорив еще до своего первого года, а в четыре - она научилась читать. В пять лет Стоун приняли сразу во второй класс ближайшей средней школы в Сиджертауне.

Будущая знаменитость росла замкнутой девочкой, которую больше интересовали книги, чем физическое развитие.

Стоун начинала свою актерскую карьеру, будучи популярной моделью. У красотки был контракт с модельным агентством Форда. В молодые годы звезда жила в Париже и Милане.

Внешность Стоун производила должный эффект, поэтому девушка активно снималась для обложек журналов и в рекламе.

Напомним, что 62-летняя Шэрон Стоун соблазнила формами в платье-сеточке: "Женщина без возраста".

Как сообщала Politeka, 62-летняя Шэрон Стоун с игривой прической озадачила пикантной позой на коленках: «Так вкусно!».

Также Politeka писала, что цветущая Шэрон Стоун вспомнила молодость, восхитив дерзкой красотой: «Сказочно».