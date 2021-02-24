Голлівудська актриса і модель Шерон Стоун вразила стильним образом

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram актриса опублікувала фото, щоб похвалитися стильним луком. Стоун позувала в джинсах і красивій сорочці, створеній з легкої тканини. Сорочка коричневого відтінку ідеально гармоніювала зі світлим волоссям актриси. Зірка не стала повністю заправляти її в джинси. Замість цього вона грайливо засунула руку в джинси. На фото також видно, що актриса не стала надягати нижню білизну. Через тонку тканину відмінно проглядалася форма її грудей.

На обличчі у актриси красувалися окуляри. Вона не дивилася в кадр, повернувши голову в сторону.

"Полюбіть цей неймовірно зручний одяг!",- підписала фото зірка.

У коментарях їй залишили масу приємних слів і відгуків.

"Сподіваюся, сьогодні ввечері ти відпочинеш", " чому вона така ідеальна?", "О боже, ти приголомшлива", «Ух ти, найкрасивіша жінка в світі», «О боже, Ти сяєш», «дивовижна жінка, мудрість, розум і внутрішня краса», «Ти все, для чого я потрібен», - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, в молодості Шерон Стоун була однією з найбажаніших і найкрасивіших жінок у світі. Та й зараз актриса не упускає можливості знятися у відвертих фотосесіях.

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