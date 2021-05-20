Голливудская актриса и модель Шэрон Стоун впечатлила фигурой в открытом платье на бретельках

Как пишет Politeka.net, в последнее время 63-летняя звезда все чаще появляется на фото в весьма соблазнительном виде. Видно, что в жизни актрисы присутствует спорт, поскольку ее фигура идеальна. Весной Стоун успела появиться на нескольких обложках модных журналов и выпустила книгу.

На свежем фото Шэрон Стоун позировала в золотистом платье на бретельках. Фирменная короткая стрижка актрисы прекрасно гармонировала с глубоким декольте и открытыми плечами. Звезда улыбалась, демонстрируя подкачанные плечи.

«Я показала свой любимый винтажный кутюр Valentino в честь его дня рождения», - подписала фото звезда.

В комментариях пришли в восторг от старого платья актрисы, которое идеально на нее село.

«Снова 30», «Золотая Шэрон», «Ты красивая», «Как красиво», «Однажды звезда, всегда звезда», «Вы не балуйтесь», «Идеальная форма», «Смело», - пишут пользователи сети.

Как известно, до инсульта, который приключился с актрисой в 2001 году, Стоун была одной из самых востребованных звезд Голливуда. На восстановление карьеры после тяжелой болезни у актрисы ушло около семи лет. Сегодня звезда снова снимается в кино.

Напомним, что 63-летняя Шэрон Стоун впечатлила длиной ног, «забыв» надеть штаны: «Взялась за старое?».

Как сообщала Politeka, Шэрон Стоун, вернувшись с того света, рассказала, что видела: "Вы не бессильны...".

Также Politeka писала, что 63-летняя Шэрон Стоун похвасталась тремя красавцами-сыновьями: «Лучшая мама».