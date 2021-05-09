Знаменита американська актриса Шерон Стоун показала свою щасливу сім'ю

Останнім часом 63-річна зірка стала часто з'являтися на сторінках глянцю і красуватися на обкладинках журналів. Вона також активно веде сторінку в Instagram, регулярно радуючи шанувальників оновленнями.

Як пише Politeka.net, цього разу зірка вирішила показати фанатам головних чоловіків у своєму житті. Як відомо, Стоун розлучена і виховує трьох синів: Роена Джозефа Бронштейна, Лерда Вонна Стоуна і Куїнна Келлі Стоуна. Всіх хлопчиків актриса свого часу усиновила.

З нагоди Дня матері вона поділилася зворушливими сімейними фото, на яких відображені її сини і вона. Сім'я виглядає дуже дружною і щасливою.

"А потім їх стало 4", - підписала знімки Шерон.

Її шанувальники бурхливо відреагували на новий пост зірки.

"Краща мама", "твої фото вогонь", "красива сім'я! Щасливого Дня матері, Шерон! Люблю", "просто ікона", "чудові знімки!", "Найкрасивіша мама!", "Щасливого Дня Матері, Шерон. Ти супер жінка", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Стоун поділилася фото, на якому вона прилягла на шезлонг, виблискуючи стегном. Зірка була в чорному купальнику. Крім того, артистка була без макіяжу.

Поруч зі Стоун лежав її улюбленець.

Нагадаємо, що Шерон Стоун наплювала на вік, забувши надіти нижню білизну: "О боже, ти сяєш".

Як Politeka писала, що 63-річна Шерон Стоун в міні безсоромно розсунула ніжки, довівши, що ще про-го-го: "Вічна краса".

Також Politeka повідомляла, що 63-річна Шерон Стоун відчинила піджак, засвітивши мереживну білизну: "Така задирака".