Знаменитая американская актриса Шэрон Стоун показала свою счастливую семью

В последнее время 63-летняя звезда стала часто появляться на страницах глянца и красоваться на обложках журналов. Она также активно ведет страничку в Инстаграм, регулярно радуя поклонников обновлениями.

Как пишет Politeka.net, на этот раз звезда решила показать фанатам главных мужчин в своей жизни. Как известно, Стоун разведена и воспитывает троих сыновей: Роэна Джозефа Бронштейна, Лэрда Вонна Стоуна и Куинна Келли Стоуна. Всех мальчиков актриса в свое время усыновила.

По случаю Дня матери она поделилась трогательными семейными фото, на которых запечатлены ее сыновья и она. Семья выглядит очень дружной и счастливой.

«А затем их стало 4», - подписала снимки Шэрон.

Ее поклонники бурно отреагировали на новый пост звезды.

«Лучшая мама», «Твои фото огонь», «Красивая семья! Счастливого Дня матери, Шэрон! Люблю», «Просто икона», «Чудесные снимки!», «Самая красивая мама!», Счастливого Дня Матери, Шэрон. Ты супер женщина», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Стоун поделилась фото, на котором она прилегла на шезлонг, сверкая бедром. Звезда была в черном купальнике. Кроме того, артистка была без макияжа.

Рядом со Стоун лежал ее любимец.

Напомним, что Шэрон Стоун наплевала на возраст, забыв надеть нижнее белье: «О боже, ты сияешь».

Как Politeka писала, что 63-летняя Шэрон Стоун в мини бесстыже раздвинула ножки, доказав, что еще о-го-го: «Вечная красота».

Также Politeka сообщала, что 63-летняя Шэрон Стоун распахнула пиджак, засветив кружевное белье: «Такая задира».