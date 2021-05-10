Знаменита американська актриса Шерон Стоун зізналася, що пережила клінічну смерть в 2001 році

У 2001 році актриса перенесла великий інсульт і внутрішньомозковий крововилив. На відновлення знадобилися роки. Через деякий час актриса знайшла в собі сили детально розповісти про пережите, передає Politeka.net з посиланням на Today.

"У кімнаті було так тихо. Коли в кімнаті так тихо, і ніхто не бігає навколо, намагаючись вилікувати вас, тоді ви розумієте, наскільки близька смерть і наскільки все серйозно», - поділилася актриса.

Шерон Стоун розповіла, як пережила клінічну смерть.

"Люди описують цей стан по-різному. Вчені розглядають етос наукової точки зору, а спіритуалісти розглядають це як духовне явище. Особисто я згодна з Альбертом Ейнштейном, який погодужувався з обома теоріями. Коли це сталося зі мною, у мене були всі ті речі, про які зазвичай говорять люди: світло в кінці тунелю і відчуття, що я покинула тіло. Здавалося, що я бачу померлих людей. Це якесь ефемерне почуття: у нас не було діалогу як такого, але ми спілкувалися. А потім у мене виникла жахлива біль, як ніби мене сильно вдарили", - згадувала Шерон.

Після цього вона поспішила повернутися до палати, не бажаючи продовжувати дивну пригоду.

До інсульту Стоун була однією з найбільш затребуваних зірок Голлівуду завдяки її ролям у фільмах «Основний інстинкт» 1992 року і «Казино» 1995 року. Однак після інсульту на відновлення кар'єри Стоун пішло близько семи років. Режисери не поспішали запрошувати блондинку, яка заново вчилася говорити.

"Мені довелося заново закласти свій будинок. Я втратила все, що мала. Я втратила своє місце в бізнесі. Я була одна з найпопулярніших кінозірок, розумієте?» ,- зазначила вона.

Наклалися і переживання з приводу старіння.

"Я заходила у ванну з пляшкою вина, замикала двері і говорила собі, що не вийду, поки не зможу повністю прийняти своє тіло. Я починала плакати, коли бачила своє старіюче обличчя і тіло в дзеркалі. Але ви не безсилі, ви можете значно уповільнити цей процес, якщо будете дотримуватися дисципліни і багато тренуватися", — говорила актриса.

Нагадаємо, що Шерон Стоун наплювала на вік, забувши надіти нижню білизну: "О боже, Ти сяєш".

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