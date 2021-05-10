Знаменита американська актриса Шерон Стоун зізналася, що пережила клінічну смерть в 2001 році

У 2001 році актриса перенесла великий інсульт і внутрішньомозковий крововилив. На відновлення знадобилися роки. Через деякий час актриса знайшла в собі сили детально розповісти про пережите, передає Politeka.net з посиланням на Today.

"У кімнаті було так тихо. Коли в кімнаті так тихо, і ніхто не бігає навколо, намагаючись вилікувати вас, тоді ви розумієте, наскільки близька смерть і наскільки все серйозно», - поділилася актриса.

Шерон Стоун розповіла, як пережила клінічну смерть.

Шерон стоун, скрін

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"Люди описують цей стан по-різному. Вчені розглядають етос наукової точки зору, а спіритуалісти розглядають це як духовне явище. Особисто я згодна з Альбертом Ейнштейном, який погодужувався з обома теоріями. Коли це сталося зі мною, у мене були всі ті речі, про які зазвичай говорять люди: світло в кінці тунелю і відчуття, що я покинула тіло. Здавалося, що я бачу померлих людей. Це якесь ефемерне почуття: у нас не було діалогу як такого, але ми спілкувалися. А потім у мене виникла жахлива біль, як ніби мене сильно вдарили", - згадувала Шерон.

Після цього вона поспішила повернутися до палати, не бажаючи продовжувати дивну пригоду.

До інсульту Стоун була однією з найбільш затребуваних зірок Голлівуду завдяки її ролям у фільмах «Основний інстинкт» 1992 року і «Казино» 1995 року. Однак після інсульту на відновлення кар'єри Стоун пішло близько семи років. Режисери не поспішали запрошувати блондинку, яка заново вчилася говорити.

шерон стоун, шерон стоун

"Мені довелося заново закласти свій будинок. Я втратила все, що мала. Я втратила своє місце в бізнесі. Я була одна з найпопулярніших кінозірок, розумієте?» ,- зазначила вона.

Наклалися і переживання з приводу старіння.

"Я заходила у ванну з пляшкою вина, замикала двері і говорила собі, що не вийду, поки не зможу повністю прийняти своє тіло. Я починала плакати, коли бачила своє старіюче обличчя і тіло в дзеркалі. Але ви не безсилі, ви можете значно уповільнити цей процес, якщо будете дотримуватися дисципліни і багато тренуватися", — говорила актриса.

Нагадаємо, що Шерон Стоун наплювала на вік, забувши надіти нижню білизну: "О боже, Ти сяєш".

Як Politeka писала, що 63-річна Шерон Стоун в міні безсоромно розсунула ніжки, довівши, що ще про-го-го: "Вічна краса".

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